Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 4 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Domates hasadı yapmak için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan Cemal K. idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtaki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini tespit eden ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"SON DERECE ÜZÜCÜ BİR KAZA"

Vali Atilla Toros, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, kaza yerinde inceleme yaptı.

Toros, kazanın sabah saat 06.40'ta meydana geldiğini söyledi.

Üzüntülü olduklarını vurgulayan Toros, şunları kaydetti:

"Tarım işçilerimizi, vatandaşlarımızı taşıyan minibüs, yaklaşık 10 metrelik mesafeden aşağıya yuvarlandı. Maalesef 4 vatandaşımız olay yerinde vefat etti, 14 vatandaşımız da hastanelerimize sevk edildi. Onların durumlarını da yakından takip ediyoruz. Erdemli'mizin, Mersin'imizin, hepimizin başı sağ olsun. Bizim açımızdan da son derece üzücü bir kaza. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara sabır, yaralılara da acil şifalar diliyorum."