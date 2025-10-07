Giriş / Abone Ol
Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti

Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Güncel
  • 07.10.2025 08:00
  • Giriş: 07.10.2025 08:00
  • Güncelleme: 07.10.2025 08:24
Kaynak: AA
Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 5 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 VLP 55 plakalı tarım işçilerini taşıyan​​​​​​​ minibüs, Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.

