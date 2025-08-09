Mersin’de terk edilmiş 3 katlı bina yıkıldı

Akdeniz Belediyesi, ’Çay Mahallesi Yerinde Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararı ile kamulaştırılan ve ‘Rezerv Yapı Alanı’ içerisinde kalan binaların yıkımını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Çay Mahallesi 6416 ile 6439 sokaklar arasında bulunan, uzun süredir boş durumda olan 3 katlı binayı kontrollü şekilde yıktı. Yıkım, Zabıta Müdürlüğü gözetiminde ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı mülkiyetindeki yapı, tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kaldırıldı. Ekipler, çalışmalarda binanın hemen yanındaki 2 katlı yapıya zarar vermemek için titizlikle hareket etti.

Akdeniz Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bölgede kamulaştırılan ve kullanılmayan yapıların yıkımına devam ediyor.