Mersin’de tırda 3 kiloya yakın metamfetamin ele geçirildi

Mersin polisi, bir tırda yaptığı aramada soğutucu kısmına zulalanmış 4 paket halinde 2 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin-Adana otoban uygulama noktasında tespit edilen tırı durdurarak arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada, tırın çekici kısmında 115 paket gümrük kaçağı sigara ile dorsede bulunan soğutucu kısmının elektronik paneli arkasına zulalanmış vaziyette 4 paket halinde 2 kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.D. ile İ.A. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.