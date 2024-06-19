Mersin’de tiyatro kursiyerleri ‘Ben Kadınım’ oyununu sahneledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Şehir Tiyatrosu'nun yetişkinlere yönelik verdiği ‘Temel Tiyatro Eğitimi’ kursiyerleri, eğitim sonunda hazırladıkları ‘Ben Kadınım’ oyunu ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı.

Şehir Tiyatrosu sanatçıları tarafından çocuklara yönelik ‘Drama’, gençlere yönelik ‘Tiyatro Atölye Çalışmaları’ ve yetişkinlere yönelik verilen ‘Temel Tiyatro Eğitimi’ sona erdi. Eğitim sonunda yetişkin grup kursiyerleri; sanat yönetmenliğini Hülya Savaş’ın yaptığı, Özgür Ahmet Gönenler, Güvenç Gümüş ve Burak Sönmez’in yönettiği ‘Ben Kadınım’ adlı skeçlerden derlenen komedi oyununu seyirci ile buluşturdu.

6 ay süren kursun ardından 2 ay boyunca oyuna çalışan kursiyerler başarılı bir oyun sahneledi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve kadının insanlık için değerini ve önemini konu alan oyun, yurttaşlardan büyük beğeni gördü. Oyunun ardından kursiyerler katılım belgelerini de aldı.