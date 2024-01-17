Mersin’de ’torbacı’ operasyonu: 21 gözaltı

Mersin polisinin şafak vakti 54 adrese yönelik düzenlediği operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde planlı çalışma gerçekleştirdi. Şehir merkezi ve diğer ilçelerde yaklaşık 2 aydır süren çalışmada polis, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 54 şahsı tespit etti. Bugün sabah şafak vaktinde aralarında özel harekâtın da olduğu 110 ekipten oluşan 430 personel ve narkotik dedektör köpeklerinin katılımı ile 54 adrese operasyon yapıldı. Operasyonda koçboynuzu ile kapıları açarak giren polis, şüphelilerden 21’ini yakalayarak gözaltına alındı.



Adreslerde yapılan aramada ise 1 kilo 76 gram eroin, metamfetamin, esrar, bonzai gibi çeşitli uyuşturucu maddeler, hassas teraziler, 2’si tabanca 2 adet silah, 32 adet mermi, 45 bin 500 TL suçtan elde edilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 9’unun 5 yıla kadar, birinin ise 20 yıla kadar hapis cezası ile aranması olduğu öğrenildi.

Belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.