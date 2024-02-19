Mersin’de trafik kazası: 2 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Mut ilçesine bağlı Köselerli Mahallesi D-715 Karayolu üzerinde meydana geldi.

Abbas Tekin yönetimindeki 06 KRH 20 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkarken Abidin Uysal’ın kullandığı 33 UN 627 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü de yaralanarak olay yerine çağrılan ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.