Mersin’de trafik kazası: 2 yaralı

Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Mut ilçesine bağlı Aydınoğlu ile Sakız Mahalle yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Menevşe yönetimindeki minibüs ile karşı yönden gelen Veysel Akçan yönetimindeki taktak motoruyla çarpıştı.

Çarpışma sonrası, taktak motoru sürücüsü Veysel Akçan ve motorda bulunan Şerife Akçan yaralandı.

Yaralılar ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.