Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Mersin’de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin çalışmasında Gülnar, Aydıncık ve Toroslar ilçeleri sınırlarında bazı şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine çalışmasını derinleştiren ekipler, şüphelileri takibe aldı.

Belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda 950 gram bonzai, 10 gram kubar esrar, 880 gram metamfetamin, 487 gram eroin, 41 gram uç, 194 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.