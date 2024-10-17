Mersin’de uyuşturucu serası kuran şüpheli yakalandı

Mersin’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, aralarında damlama sulama sistemli Hint keneviri yetiştirilen sera kuran bir şüphelinin de olduğu 3 şahıs yakalandı.

Ekiplerin çalışmasında Toroslar, Akdeniz ve Mut ilçelerinde bazı şahısların kenevir bitkisi ekimi yaparak imal ettiği uyuşturucunun ticaretini yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine belirlenen şüpheliler takibe alınarak operasyonlar gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda bir serada 660 kök kenevir, 873 gram bonzai ve 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

3 şüpheli işlemleri yapılmak üzere jandarma tarafından götürüldü.



