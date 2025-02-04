Mersin’de yol çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını daha sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirmek için hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek için yol ağlarını ilmek ilmek dokuyan Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, belli bir program dahilinde hem merkezde hem ilçelerde hummalı bir şekilde yol çalışmalarını sürdürüyor. Sürüş ve trafik güvenliğini hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşturmak için asfalt çalışmalarına devam eden ekipler, bu kez de Silifke ilçesinde Tosmurlu Mahallesi’nde yer alan Organize Sanayi Bölgesi’nde ve Metin Mertol Kabal Caddesi’nde ikişer kilometrelik sıcak asfalt serimi çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında ekipler toplamda 10 bin ton sıcak asfalt serimi yaparak yolları yeniledi.

Ağır tonajlı araçların sık kullandığı ve yoğun trafik akışı sebebiyle Organize Sanayi Bölgesi’nde deforme olan yolu daha dayanıklı hale getiren ekipler, alt yapı çalışmaları sebebiyle çökmeler ve bozulmalar meydana gelen Metin Mertol Kabal Caddesi’nde ise yolu sıcak asfaltla buluşturarak yeni bir görünüme kavuşturdu.



Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve konforu için çalışmaya devam ediyoruz"

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında Silifke Şantiye Sorumlusu olarak görev yapan Özgün Taş, yapılan yol çalışmaları hakkında bilgi verdi. Taş, "Tosmurlu Mahallesi’nde yer alan Silifke Organize Sanayi Bölgesi’nde, aynı zamanda Gazi Mahallesi’nde yer alan Metin Mertol Kabal Caddesi’nde ise altyapı çalışmaları sonrası tahrip olan yolda da iki kilometrelik sıcak asfalt çalışması yaptık. Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizde vatandaşların daha huzurlu, konforlu ve rahat bir ulaşım sağlaması için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.