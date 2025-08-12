Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 12.08.2025 16:49
  • Giriş: 12.08.2025 16:49
  • Güncelleme: 12.08.2025 16:49
Kaynak: İHA
Mersin’de yoldan çıkan araç ağaca çarparak devrildi

Mersin’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, ağaca çarparak devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı’nda meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpıp devrildi. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazada sürücünün yara almadan kurtulduğu bildirildi.

