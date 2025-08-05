Mersin’deki 8 gazete hakkında BİK’ten açıklama

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Basın İlan Kurumu, Mersin genelinde 20-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerin ardından 8 gazeteye yönelik resmî ilan durdurma kararına ilişkin açıklama yayımladı. Kurum, ortaya atılan ‘susturma’ iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, kararların 195 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “5 gazetenin 29 Mayıs 2025 tarihli nüshalarını dağıtım firmasına hiç ulaştırmadığı, dağıtım firması tarafından son nokta satış bayilerine dair düzenlenen resmî belgede bu 5 gazeteye ait hiçbir bilgiye yer verilmediği, 3 gazetenin ise 800, 350 ve 300 adet nüshasını dağıtım firmasına ulaştırdığı ancak 2 gazetenin sadece 27 adet nüshasının bayilere dağıtılmak üzere hazırlandığı, diğer 1 gazetenin ise tüm nüshalarının depoya kaldırıldığı, dağıtım firması tarafından son nokta satış bayilerine dair düzenlenen resmî belgede bu 3 gazeteye ait hiçbir bilgiye yer verilmediği görülmüştür.

Özetle; Mersin merkezdeki gazetelerimizin en az 200’er adedi bayiler aracılığıyla olmak üzere günlük asgari 400’er adet satış yapmaları gerekirken, mevzuatımızın dağıtım ve satışla ilgili maddelerini ihlal ettikleri tutanak altına alınmıştır. Genel Müdürlüğümüz, 13 Haziran 2025 tarihine kadar yapılan tespitleri değiştirecek yeni bilgi ve belge sunulmaması üzerine Mersin’deki 8 gazetenin resmî ilan yayımlama hakkını sorunlar giderilinceye kadar askıya almıştır. Halihazırda bazı gazetelerimiz tespit edilen ihlalleri giderdiklerine dair resmî beyanda bulunmamışlardır”