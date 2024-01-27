Mersin’deki yangında soğutma çalışmaları gece de devam etti

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın, 26 itfaiye aracı ve 2 TOMA’nın müdahalesi ile kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları gece de devam etti.

Ajans Haberleri 27.01.2024 22:41 Giriş: 27.01.2024 22:41

Güncelleme: 27.01.2024 22:42 Kaynak: İHA

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Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Tarsus-Mersin Karayolu Kulak Mahallesi Bağlarbaşı bölgesinde özel bir firmaya ait narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı. İşçilerin yemek saatinde çıkan yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile OSB’ye ait bir itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğünün 2 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları gece de devam etti. Soğutma çalışmaları sırasında yer yer alevlenmeler yaşanırken, çalışmalara iş makineleri de destek verdi. Tesis ile birlikte tonlarca narenciyenin zarar gördüğü bölgede çalışmalar devam ediyor.