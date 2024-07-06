Mersin’den Ankara’ya uzanan direniş kazandı

Emek Servisi

Mersin Akdeniz’de TOKİ ve Çalışkan İnşaat’ın kentsel dönüşüm projesinde çalışırken ücretlerini alamayan işçilerin TOKİ Genel Merkezi önündeki direnişi kazanımla sonuçlandı. İnşaat İşçileri Sendikası (İnşaat-İş) üyesi işçiler, 3 Temmuz’da Mersin’den Ankara’ya giderek TOKİ Genel Merkezi önünde hakları için eylem başlattı.

TOKİ ile yapılan görüşmede işçilerin asgari ücretleri yatırılırken “elden verilecek ödemelerin yapılmayacağı” söylenmesi üzerine işçiler, Kurtuluş Parkı’nda oturma eylemi başlattı. Geceyi Kurtuluş Parkı’nda geçiren 30 işçi, dün gerçekleştirilen görüşmede elden ödemelerini de alarak haklarının tamamını kazandı.

İşçiler, Kurtuluş Parkı’nda kazanıma ilişkin basın açıklaması gerçekleştirirken İnşaat-İş, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda “Yüklenicinin TOKİ ve Çalışkaner İnşaat olduğu Mersin Akdeniz ilçesi TOKİ şantiyesinde çalışan üyelerimizin tüm hakları ödenerek direnişimizi kazanımla sonuçlandırdık” ve “Direndik, kazandık, yüzümüz gülüyor” ifadelerini kullandı.