Mersin’e Çağdaş Sanatlar Müzesi kazandırılacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’e Değer Katanlar (MEDEKA) Plastik Sanatlar Kurulu öncülüğünde hayata geçirilen, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. Yılı Resim Yarışması Sergisi’nin açılışına katıldı. Sergi, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.

Toplamda 203 sanatçının 303 eserle katıldığı yarışmada 5 eser başarı, 10 eser mansiyon, 32 eser sergileme ödülü alırken; Seçici Kurul Başkanı Sanatçı Ahmet Yeşil’in başkanlık ettiği jüri ekibi 47 eseri sergilenmeye değer buldu. Sergide yer alan eserler, Mersin’de hayata geçirilmesi planlanan Çağdaş Sanatlar Müzesi’nin koleksiyonunun oluşmasına da öncülük ederek sanatın kalıcılığına katkı sağlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. Yılı Resim Yarışması Sergisi’ni, MEDEKA Plastik Sanatlar Kurulu’nun organize ettiğini söyleyerek konuşmasına başlayan Seçer, tüm Büyükşehir Belediyelerine böyle bir kurul kurmaları için öneride bulundu. Seçer, “MEDEKA ve TADEKA sayesinde sanat ve sanata dair yüzde 100’e yakın isabetli kararlar alıyoruz. Bizim dönemimizde başladığımız tüm organizasyonlar, yaptığımız etkinlikler, verdiğimiz ödüller; sanata ve şehre değer katan bütün ekinlikler bu şehre değer katan insanların fikirlerinden çıkan aktiviteler” dedi. Katılımcı demokrasiyi önemsediklerini sözlerine ekleyen Seçer, “Kent yönetiminde hemşerilerimizi de yönetime katıyoruz” diye konuştu.

Mersin’e yakın bir tarihte Çağdaş Sanatlar Müzesi kazandıracaklarını söyleyen Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sanatsal ve kültürel organizasyonlar artırarak devam edeceklerini belirterek, “Bunun gibi yarışmalarımız devam edecek. Önemli olan bunları istikrarlı bir şekilde sürdürebilmek. Mersin’i sanatçı kentinden sanat kentine dönüştürmenin en büyük formülünün bu olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Seçer, Uluslararası Edebiyat Festivali’nin de Mersin’de bir ilk olduğunu söyleyerek, festivalin her geçen yıl da daha zengin geçtiğini kaydetti. Seçer, “Bunu sanatçılardan duymak beni çok mutlu ediyor. Son derece zengin ve değerli bir festivali Mersin’e kazandırmanın da gurunu yaşıyoruz. Her alanda yaptığımız çalışmalarda önemli başarılar elde ettiğimizi halk zaten söylüyor. Mersin dediğinizde akla; demokrasi, çağdaşlık, katılımcılık, adaletli bir yönetim anlayışı, ayrımcılığın olmadığı, bugün Türkiye toplumunun özlediği demokrasi, özgürlükler ve adalet geliyor” dedi.

“ADALET İÇİN İSTANBUL’A GİTTİK”

Son yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul’a ‘adalet’ arayışına gittiklerini anımsatan Seçer, “Tüm mücadelemiz; Türkiye’nin demokrasisinin kurum ve kurallarıyla olgunlaşması, insan haklarının evrensel normlara uygun hale gelmesi, Türkiye'de bir hukuk devleti anlayışının tam manasıyla oturması, çağdaş ve medeni bir ülke olmamız, dünyada böyle anılmamız ve saygı duyulmamız için. Bizim bu anlayıştaki yönetimimiz devam edecek. Umarım Türkiye’de sonsuza kadar bu anlayıştaki yöneticiler tarafından yönetilir” diye konuştu.

Her alanda olduğu gibi kültür ve sanata da vatandaşların eşit şekilde ulaşma anlayışını benimsediklerini sözlerine ekleyen Seçer, “Şehirde yaşayan bir çocuğumuz, bir gencimiz bu tip sanat faaliyetlerine erişebiliyorsa niçin köyde yaşayan erişemiyor?” diyerek tüm kültür ve sanat etkinliklerine herkesin eşit şekilde erişebileceği projeler ürettiklerini kaydetti. Merkezdeki kültür ve sanat faaliyetlerine erişemeyen vatandaşlar için Şehir Tiyatrosu’nun karış karış kırsal mahalleleri dolaştığını belirten Seçer, “Tiyatro, sadece şehirlere değil köylere de gereklidir. Biz kırsal mahallelerde bugüne kadar toplam 25 binden fazla çocuğumuzu tiyatroyla buluşturduk. İşte bu fırsat eşitliğidir” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin 7’den 70’e herkese kapısının açık olduğunu dile getiren Seçer, belediye binasından çocuk kahkahalarının yükselmesi ve her çocuğun tiyatro ile buluşturulmasını sağlamak amacıyla da yeni hizmet binasında çocuk sahnesine yer verdiklerini aktardı.

“SANAT; EKMEK VE SU KADAR KIYMETLİ VE ÖNEMLİ”

Sergiye ev sahipliği yapan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, toplumların gelişmesinde sanatın büyük rol oynadığını belirterek, “Biz sosyal demokrat belediyeler olarak bu alanda attığımız imzalar ve yaptığımız işlerle fark yaratıyoruz. Sanat; ekmek ve su kadar kıymetli, bir o kadar önemlidir. Buradan geri adım atmayı hiçbir zaman düşünmeyip, çalışmalarımızı devam ettireceğiz” diyerek Büyükşehir Belediyesi’ne, sanatçı Ahmet Yeşil’e ve organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti.

Dünyaca ünlü ressam Ahmet Yeşil, Seçer’e sanata ve sanatçıya verdiği değerin yanı sıra böyle bir yarışmanın düzenlenmesinden dolayı teşekkür ederek, “Bu organizasyonu yaşamak beni son derece mutlu ediyor. 45 yıllık sanat yaşamımda hep bu anların olmasını beklemiştim. Yarışmadaki eserler Mersin’de umutla ve heyecanla beklediğimiz müzemizin ilk eserleri olacak. Sanat toplumu; bakarken görmeyi, görürken düşünmeyi, düşünürken de kendini ifade etmeyi yaratan bireylerden oluşur. Bu toplum yaratıldığı zaman antidemokratik tüm oluşumlar ve olayların önüne geçilir. Sanat iyi ki var” dedi.

Başarı Ödülünü alan ve resim öğretmenliği mezunu olan Raife Tokyürek, böyle ödül törenleri sayesinde sanatçıların kendilerini daha fazla görünür kıldığını ve daha fazla insanlara ulaştıklarını belirterek, “Daha önce de ödül aldım ama her ödül insana daha fazla duygu katıyor. Böyle bir ödül almak benim için çok kıymetliydi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sanatı ve sanatçıyı çok fazla destekliyor ve bunu bize her zaman hissettiriyor” diye konuştu.

Mansiyon ödülü alan Nur Fatime Yaburğan ise yüksek lisans öğrencisi olduğunu ve eğitim hayatı devam ederken böyle bir ödülü almaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek, “Bu benim ilk ödülüm. Bir yerlere dokunabiliyor olduğumuzu hissetmek beni çok mutlu etti. Resimleri kendimiz için yapıyoruz ama aynı zamanda karşı tarafa bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Bunun anlaşıldığını bilmek beni mutlu etti ve çok sevindim” dedi.