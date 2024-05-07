Mersin’in yeni hedefi: Film kenti

Film çekmek isteyen sinema emekçilerine destek olmak için kurulan Mersin Sinema Ofisi, şehre değer katmayı hedefliyor. Danışman Hakan Erkılıç, “Bir Film Şehri Olarak Mersin” mottosuyla hareket ettiklerini belirtiyor.

Deniz Burak BAYRAK

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni bir kültür hizmetiyle Mersin’e değer katacak. Mersin Sinema Ofisi adlı bu oluşum, sinema sanatının emekçilerine alan açarken kültürel, sanatsal ve turistik varlıkların tanıtımını da dolaylı yoldan yapmış olacak. Mersin’de film çekmeyi planlayan tüm prodüksiyonlara yardım etmek amacıyla oluşturulan bu hizmet; gerçekleştirilecek projeler için lokasyonlar, kaynaklar ve yaratıcı çözümler bulmayı hedefliyor. Misyonu, film yapım projelerini ve televizyon dizi yapımlarını Mersin’e çekmek olan ofisin danışmanlığını yürüten Doç. Hakan Erkılıç BirGün’ün sorularını yanıtladı.

YAPIMCILARLA ŞEHİR ARASINDA KATALİZÖR

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde öğretim üyesi olan Erkılıç’ın çalışma alanları; Türkiye’de sinema endüstrisi, sinema ve ideoloji, dijital sinema/VR, film festivalleri ve belgesel sinema. Mersin Sinema Ofisi’ni özetle “Mersin Sinema Ofisi’ni, Mersin’de çekilecek film, dizi ve belgesel yapımları için bir irtibat noktası olarak tasarladık. Kolaylaştırıcı bir işlevi olan Ofis, çekim izinlerinin alınması, prodüksiyonlara lojistik destek sağlanması ve yapımcılarla şehrin farklı kurumları arasında bağlantı oluşturulması gibi fonksiyonlara sahip. Ofis bir açıdan, yapımcılarla şehir arasında katalizör olarak işlev görüyor. Ayrıca, Mersin Sinema Ofisi, konaklama, catering ve araç parkı üzerinden projelere destek olmaya çalışıyor” diye anlatan Erkılıç, projenin danışmanlığını Prof. Senem Duruel Erkılıç’la yürütüyor.

MERSİN’E DEĞER KATANLAR ‘MEDEKA’

Sinema Ofisi fikrinin 2004’te de düşünüldüğünü belirten Erkılıç; Mersin’in ışığının, doğasının ve tarihî dokusunun yeterince değerlendirilmediğinin altını çiziyor. “2019 yılında Büyükşehir Belediyesi ile ‘Sinema adına ne yapabiliriz?’ diye konuştuk; ofis fikrini dillendirdik. Belediye yönetimi de sıcak baktı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi, Mersin’e Değer Katanlar (MEDEKA) adlı bir oluşum başlattı. Bunun içinde çok farklı disiplinlere ait on üç kurul var. Tamamen sivil toplum oluşumu. Burada projeler geliştiriliyor ve Büyükşehir Belediye yönetimi de bunları hayata geçiriyor. Sinema MEDEKA bunlardan biri” diyen Erkılıç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in destekleyici ve yapıcı tutumuyla resmî kuruluş tarihinin 2023 olduğunu kaydediyor.

Kuruluşun ardından bir yıllık bir hazırlık süreci geçmiş. 5 Mart’ta ise sektör buluşması ve tanıtım toplantısı yapılmış. Ezel Akay, Hayet Benkara, Eyüp Boz, Sevil Demirci, Burhan Gün, Yamaç Okur ve Ayhan Sonyürek’ten oluşan bir danışman kadrosu var. Erkılıç “Sinema endüstrisi ile ilişkileri çok önemsiyor ve farklı platformlarda bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar’da da Ofisi tanıtma fırsatı bulduk. Film geliştirme atölyelerine katılan sinemacılarla görüşlerimizi paylaştık” diye de ekliyor.

“Sinemacılar neden lokasyon olarak Mersin’i seçsin?” diye soruyoruz Erkılıç’a, şöyle yanıtlıyor: “Mersin keşfedilmemiş bir film platosu. 321 kilometrelik bir kıyı şeridi var. Dağ, vadi, yayla, ören yerleri, kent ve kasaba dokusu ile oldukça sinematografik mekânlara sahip. Yılın üç yüz yirmi günü açık, ışıklı bir havası olan bir Akdeniz kenti. Hava, deniz, demir ve karayolları bağlantısı var” diyor ve web adresleri üzerinden sinema endüstrisinin genel olarak mekânlar hakkında izlenimler oluşturabilmeleri için lokasyonları gruplayarak gösterdiklerini ekliyor.

‘ARTHOUSE’ YAPIMLARA DESTEK

Başvuru süreci nasıl ilerliyor? Bürokrasi vb işlemlerde nasıl bir yol izlediklerini merak ediyoruz. Öncelikle kuruldan geçen filmin yapımcı ve yönetmeni ile toplantılar düzenleniyor. Her şey olumlu geçtiyse sözleşme imzalanıyor ve takvim planlanıyor. Ofis burada kolaylaştırıcı olarak devreye giriyor; hem belediyenin çeşitli birimleriyle hem de diğer kurumlarla olan ilişkileri düzenliyor. Geçen yıl daha çağrıya çıkmadan beş proje başvurusu olmuş. Bu yıl başvuruları web sayfaları üzerinden alıyorlar. “Projenin Mersin’e uygunluğunu, isteklerin karşılanabilir oluşunu, senaryoyu, bütçeyi ve finans planını değerlendiriyoruz. İlk desteklediğimiz proje, ‘Kesilmiş Bir Ağaç Gibi’ adlı uzun metraj filmi olacak. Tekhne Film’in yapımcılığını Sinem Altındağ ve yönetmenliğini Tunç Davut’un yaptığı film, 9 Mayıs’ta çekimlere başlıyor.”

Farklarını “Uzun metraj film, dizi, belgesel ve kısa film projelerine destek sağlayacak. Mersin’de sinema alanında bir kültür politikası olarak yaratıcı endüstriler üzerinden gelişmeyi planlıyoruz. ‘Bir Film Şehri olarak Mersin’ mottosundan hareket eden Mersin Sinema Ofisi’nin vizyonu, Mersin’i yaratıcı şehirler/yaratıcı endüstriler bağlamında UNESCO Film Şehirleri’nden biri yapmak. Bunun için belirlenmiş hedeflerimiz Mersin Film Fonu, Film Festivali ve Film Platosu’dur. Uzun erimli bir iş olarak sinema alanına yaklaşıyoruz” diye anlatan Erkılıç bu tür oluşumların sanata ve sanatçıya katkılarını ise şöyle ifade ediyor: “Arthouse filmler ve bağımsız yapımlar destek olmadan gerçekleştirilemiyor. Özellikle ekonomisi ‘film festivalleri ve fonları’ ekosistemine sıkışmış arthouse yapımlar için bu tür ofisler önemli bir destek oluşturuyor. Keza belgesel ve kısa film için de öyle. Ana akım yapımlar için de prodüksiyonlarını daha rahat bir şekilde gerçekleştirebileceği ortamlar yaratıyor.”

Hakan Erkılıç’tan atölyeler ve sertifika programları da gerçekleştireceklerinin bilgisini aldık. Geçen yıl ‘Anadolu Üniversiteleri Belgesel Sinema Atölyeleri’ni gerçekleştirmişler. Mersin’de sinema sektörünün ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmeyi planlıyorlar. Bu çerçevede kamera arkası ekipte görev alacak kişiler için sertifika programları açılacak. Böylece Mersin’de film/dizi çekecek yapımlara insan kaynağı bağlamında da destek sunabilecekler. Bu atölyelere sinema eğitimi almış veya alan kişiler katılabilir. Çağrılar www.mersinsinemaofisi.com ‘dan takip edilebilir.