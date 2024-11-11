Mersin’in yüksek kesimlerinde kar, sahilde yağmur etkili oldu

Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan kırsal Toros Mahallesi'nden geçen ve Mersin’i Karaman’a bağlayan Erdemli-Ayrancı Karayolunu kullanan vatandaşlar kar yağışının şaşkınlığını yaşadı.

Cep telefonu kamerasıyla mevsimin ilk kar yağışını kaydeden sürücülerden Muhammet Bulut, “Çok da güzel yağıyor, maşallah. Karaman Ayrancı’ya gidecek arkadaşlar dikkatli olsun” diyerek uyarılarda da bulundu. Karayolunda seyreden birçok sürücü de yolculuklarına mola vererek kar yağışını görüntüledi.

Öte yandan Akdeniz kıyısındaki ilçe merkezinde aylar sonra yağmur etkili oldu.