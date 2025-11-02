Mersinli çocuklar, bilimin eğlenceli dünyasını keşfetti

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. Mercan Bilim Şenliği, 17 okuldan birçok öğrenciyi bilim, çevre ve teknoloji dolu bir yolculuğa çıkardı.

2. Mercan Bilim Şenliği, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Çocukların bilim, çevre ve teknolojiye duyduğu merakı artırmayı hedefleyen şenlik, aynı zamanda sürdürülebilir çevre bilinci ve iklim farkındalığı oluşturmayı amaçladı.

Bilimin eğlenceyle buluştuğu şenlikte 28 atölye çadırı, planetaryum gösterimleri, bilim şovları ve robot animasyonlarıyla, çocuklar keşfetmenin heyecanını yaşadı. Yarışmalar ve ödül törenleriyle renklenen etkinlikte çocuklar bilimin sadece kitaplarda değil, hayatın her alanında yer aldığını deneyimledi.

Şenlik kapsamında "Atıktan Değere Geri Dönüşümle Yenilikçi Ürününü Tasarla" yarışması düzenlendi. 10-14 yaş arası 10 katılımcıdan oluşan yarışmacılar, sahnede çevre mühendisleri ve iklim uzmanlarından oluşan jüri karşısında tasarladıkları ürünlerin sunumunu yaptı. Projeler jüri tarafından değerlendirilerek dereceye giren ilk üç öğrenciye ödülleri takdim edildi. Birinciliği, "Geri Dönüşümden Yenilenebilir Enerji" projesi ile Ceren Er; ikinciliği ise "Geri Dönüşümden Tiyatro Sahnesi" projesi ile Aylis Atasever aldı. Alper İlyas Yılmaz ise "Geri Dönüşümden Çiftlik Sistemi" projesi ile üçüncü oldu.

“29 farklı atölyemizle, teknolojiyi ve bilimi çocuklarımıza öğretiyoruz”

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şube Müdürü Onur Sevin, merkezin içeriği ve misyonuna ilişkin detaylı bilgi vererek, “29 farklı atölyemizle, teknolojiyi ve bilimi çocuklarımıza öğretiyoruz. Mercan’ın ikinci yılıyla beraber, bugüne kadar yaklaşık 160 bin kişiyi ağırladık ve olumlu geri dönüşler aldık. Tematik, iklim ve çevre temalı bir bilim merkeziyiz. Bu kapsamda çok büyük bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Çocuklarımızın bilimden, fenden ve teknolojiden uzak kalmamalarını ve bu yüzden de Mercan’la kalmalarını istiyoruz. Her yıl çocuklara ve gençlere farklı deneyimler yaşatacağımızın sözünü veriyoruz. Yılın farklı zamanlarında, farklı etkinliklerimizle çocuklarımızı; bilime ve teknolojiye doyuracağız” dedi.

Etkinliğe katılan çocuklardan bazıları da şunları söyledi:

-Yusuf Karan Mutlu: “Burada olduğum için çok mutluyum. Çok eğlenceli geçti. Güzel bir merkez ve bence bütün şehirlerde olmalı.”

-Muhammet Emin Shavkatov: “Burası çok güzel bir merkez. Bütün çocukların gelmesini isterim.”

-Hira Nur Yıldırım: “VR gözlükle doğayı keşfettim. Burası çok güzel, biz hep geliyoruz. Tam bizlere göre. Büyük ve küçük fark etmez, herkes mutlaka görmeli.”