Mersinspor'da ayrılık
Mersinspor, uzun forvet oyuncusu Benjamin Bentil ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya teşekkür edilerek şu ifadeler kullanıldı:
"Oyuncumuz Benjamin Bentil'e formamız altında gösterdiği mücadele, parkede yansıttığı enerji ve verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."