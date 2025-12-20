Mersinspor'da ayrılık

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, uzun forvet oyuncusu Benjamin Bentil ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya teşekkür edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Benjamin Bentil'e formamız altında gösterdiği mücadele, parkede yansıttığı enerji ve verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."