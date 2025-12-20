Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mersinspor'da ayrılık

Mersinspor, uzun forvet oyuncusu Benjamin Bentil ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor
  • 20.12.2025 13:15
  • Giriş: 20.12.2025 13:15
  • Güncelleme: 20.12.2025 13:17
Kaynak: AA
Mersinspor'da ayrılık
AA

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, uzun forvet oyuncusu Benjamin Bentil ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya teşekkür edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Benjamin Bentil'e formamız altında gösterdiği mücadele, parkede yansıttığı enerji ve verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."

BirGün'e Abone Ol