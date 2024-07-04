Mert Günok, Avusturya maçındaki kurtarışını anlattı

A Milli Takım'da Mert Günok, Avusturya maçının son dakikasında yaptığı kurtarışla ilgili, "Böyle bir kurtarışın özellikle Milli Takım'da olması hayatımda unutulmaz bir an olacak. Belki de en özel an olacak" dedi.

Almany'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmaya Mert Günok’un 90+4’te Baumgartner'in kafa vuruşunda yaptığı kurtarış damga vurdu.

Günok'un kurtarışı hem Türkiye hem de dünya basınında genişçe yer buldu.

35 yaşındaki deneyimli kaleci o pozisyonu anlattı.

Günok, Sabah gazetesine verdiği röportajda, "Ayaklarımız yere sağlam basmalı sonuna kadar gitmeyi biz de istiyoruz. Tabii ki finali hedefliyoruz. Avusturya maçının özgüveniyle inşallah, neden olmasın diyorum. Son saniyede kurtarışım, takımımızın galip gelmesi ve üzerine yaşadıklarımız bizim için anlatılamaz duygular. Herkes büyük emek ve mücadele örneği sergiledi. Çok güzel bir andı bizim için. Böyle bir kurtarışın özellikle Milli Takım'da olması hayatımda unutulmaz bir an olacak. Belki de en özel an olacak" dedi.

“6 TEMMUZ’DAKİ MAÇA ODAKLANMAMIZ LAZIM”

Avusturya maçını ve turnuvayı değerlendiren Mert Günok şunları söyledi:

"Öncelikle arkadaşlarım çok iyi mücadele ettiler. İkinci yarı zaman zaman iyi oynayamadığımız anlar oldu ama mücadele konusunda herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Şimdi önümüzde çeyrek final maçımız var. O yüzden ayaklarımız yere sağlam basmalı ve bu karşılaşmaya hazırlanmalıyız. Yine kazanıp hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyoruz"

Mert Günok ayrıca, "Söylemesi ayıptır, çok mutluyduk. Duygu yoğunluğu üst düzeydeydi. Hem takım arkadaşlarımın hem benim… Herkes kazanmanın haklı gururunu yaşıyor. Ama bir an önce bu duyguları atlatmamız lazım. Bu sevinci bugün yaşayacağız ama ardından hızla Hollanda ile 6 Temmuz'daki maça odaklanmamız lazım" açıklamasında bulundu.