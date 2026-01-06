Giriş / Abone Ol
Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh etti. Siyah-beyazlılardan ayrılan tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe'yle 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor
  • 06.01.2026 13:54
  • Giriş: 06.01.2026 13:54
  • Güncelleme: 06.01.2026 14:04
Kaynak: Spor Servisi
Mert Günok, Fenerbahçe'ye döndü
AA

Beşiktaş, Mert Günok’un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Tecrübeli eldivenin yeni durağı ise eski takımı Fenerbahçe oldu. Günok, sarı-lacivertlilerle 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Günok'a karşılık Cengiz Ünder'in opsiyonunda 1 milyon euro indirime gitti. Siyah-beyazlılar istediği takdirde Cengiz'in bonservisini 5 milyon euroya alabilecek.

Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mert Günok ve Necip Uysal'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

