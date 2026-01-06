Mert Günok, Fenerbahçe'ye döndü
Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesh etti. Siyah-beyazlılardan ayrılan tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe'yle 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, Günok'a karşılık Cengiz Ünder'in opsiyonunda 1 milyon euro indirime gitti. Siyah-beyazlılar istediği takdirde Cengiz'in bonservisini 5 milyon euroya alabilecek.
Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mert Günok ve Necip Uysal'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.