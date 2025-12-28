Mert Günok, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe, kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına Beşiktaş forması giyen Mert Günok için harekete geçti.

Sarı-lacivertli kulübün, 36 yaşındaki milli kalecinin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

İRFAN CAN GİDİYOR

Yedek kalecilerinden İrfan Can Eğribayat’ı Polonya ekibi Legia Varşova’ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe’nin, bu ayrılık sonrası oluşacak boşluğu Mert Günok ile doldurmayı planladığı ifade ediliyor.

Mert Günok, profesyonel kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. 2006 yılında sarı-lacivertli kulübün kapısından giren deneyimli file bekçisi, 2015 yılında Bursaspor’a transfer olarak Fenerbahçe’den ayrılmıştı.