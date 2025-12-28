Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mert Günok, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ın kendisine kulüp bulmasını istediği kaleci Mert Günok için menajeriyle görüşme yaptığı öğrenildi.

Spor
  • 28.12.2025 10:23
  • Giriş: 28.12.2025 10:23
  • Güncelleme: 28.12.2025 10:27
Kaynak: Spor Servisi
Mert Günok, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
AA

Fenerbahçe, kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına Beşiktaş forması giyen Mert Günok için harekete geçti.

Sarı-lacivertli kulübün, 36 yaşındaki milli kalecinin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

İRFAN CAN GİDİYOR

Yedek kalecilerinden İrfan Can Eğribayat’ı Polonya ekibi Legia Varşova’ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe’nin, bu ayrılık sonrası oluşacak boşluğu Mert Günok ile doldurmayı planladığı ifade ediliyor.

Mert Günok, profesyonel kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. 2006 yılında sarı-lacivertli kulübün kapısından giren deneyimli file bekçisi, 2015 yılında Bursaspor’a transfer olarak Fenerbahçe’den ayrılmıştı.

BirGün'e Abone Ol