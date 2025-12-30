Mert Günok Kaç Yaşında? İşte Kariyeri, Yaşı ve Güncel Durumu

Mert Günok kaç yaşında? sorusu hem Beşiktaş taraftarları hem de Türk futbolunu yakından takip eden futbolseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Beşiktaş’ta forma giyen tecrübeli eldiven, hem Süper Lig kariyeri hem de Milli Takım performansı ile dikkat çeken isimlerden biri. İşte Mert Günok’un yaşı, kariyer detayları, sözleşme durumu ve güncel istatistikleri…

MERT GÜNOK KAÇ YAŞINDA?

Tecrübeli kaleci 1 Mart 1989 doğumludur ve 36 yaşındadır. Karabük doğumlu olan Mert Günok 1,96 metre boyundadır ve sağ ayağını kullanmaktadır.

Doğum Tarihi: 1 Mart 1989

1 Mart 1989 Yaş: 36

36 Doğum Yeri: Karabük

Karabük Boy: 1,96 m

1,96 m Mevki: Kaleci

MERT GÜNOK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Tecrübeli kaleci kariyerine Beşiktaş’ta devam ediyor. 15 Ağustos 2021’de transfer olduğu Beşiktaş JK ile 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu da yer alıyor.

MERT GÜNOK’UN GÜNCEL PERFORMANSI

2025/26 sezonuna ilişkin istatistiklerden bazıları şöyle:

Maç: 8

Yenilen gol: 11

Gol yemediği maç: 1

Sarı kart: 1

Kırmızı kart: 0

İlk 11: %47

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Mert Günok, Türkiye A Milli Takımı formasını 37 kez giydi. Bu maçlarda 37 gol yerken, 15 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

MERT GÜNOK’UN PİYASA DEĞERİ

Son güncellemeye göre Mert Günok’un piyasa değeri 500 bin Euro olarak gösteriliyor. Kariyerinin en yüksek piyasa değeri ise 3 Ocak 2020’de 5 milyon Euro seviyesine ulaşmıştı.

MERT GÜNOK TRANSFER GEÇMİŞİ

Sezon Geldiği Kulüp Gittiği Kulüp Bonservis 21/22 Başakşehir Beşiktaş 1.30 milyon € 17/18 Bursaspor Başakşehir Bedelsiz 15/16 Fenerbahçe Bursaspor Bedelsiz 09/10 Fenerbahçe U21 Fenerbahçe -

BEŞİKTAŞ’TA KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI – FENERBAHÇE İHTİMALİ

Deneyimli kalecinin Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılmasının ardından geleceği merak konusu oldu. İrfan Can Eğribayat’ın ayrılması durumunda Fenerbahçe’nin devreye girebileceği konuşuluyor. Mert Günok’un da kariyerini altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’de tamamlamak istediği ifade ediliyor.

Mert Günok’un sözleşmesi ne zaman bitiyor?

30 Haziran 2027’de sona eriyor. 1 yıl opsiyon bulunuyor.

Mert Günok’un piyasa değeri ne kadar?

Güncel piyasa değeri 500 bin Euro.

Mert Günok milli takımda kaç maç oynadı?

37 kez milli forma giydi.

Mert Günok, hem kulüp kariyeri hem de milli takım performansıyla Türk futbolunun önemli kalecileri arasında yer alıyor. 36 yaşında olmasına rağmen üst düzey seviyede kalecilik yapmaya devam eden başarılı file bekçisi, kariyer planlaması ve tecrübesiyle gündemde kalmayı sürdürüyor.