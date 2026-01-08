Mert Günok'tan Beşiktaşlılara veda mesajı

Süper Lig ekibi Beşiktaş ile yollarını ayıran 35 yaşındaki milli kaleci Mert Günok, siyah-beyazlı taraftarlar için bir veda mesajı yayımladı.

Önceki günlerde Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Mert Günok sosyal medya hesabından siyah-beyazlılara veda etti.

Mert Günok'un açıklaması şu şekilde:

"15 Ağustos 2021. Beşiktaş'a imza attığım ilk gün... Yüzlerce antrenman, onlarca maç, galibiyetler, mağlubiyetler, sakatlıklar, geri dönüşler, şanslar, şanssızlıklar... Bir kalecinin yaşayabileceği her duyguyu yaşadım. Beşiktaş için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu formayla 100'ün üzerinde maça çıktım; bir an bile bu camianın kültürüne, tarihine leke sürdürmedim.

Sevgili Beşiktaş camiası ve bu kulübün üzerimde emeği olan tüm çalışanları; her yolculuğun bir sonu var. Bana bu güne kadar verdiğiniz tüm destek için çok teşekkürler.

Hoşça kalın."

Öte yandan Mert Günok, Beşiktaş'tan ayrılarak 10 yıllık aranın ardından eski kulübü Fenerbahçe'ye geri döndü.