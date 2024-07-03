Mert Günok'un son dakika kurtarışı Avusturya maçına damga vurdu

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nda, kaleci Mert Günok'un son saniyelerdeki nefes kesen kurtarışı geceye damga vurdu.

35 yaşındaki deneyimli file bekçisi, 90+4. dakikada Christoph Baumgartner'ın kafa vuruşunda, yeşil sahalarda ender görülen bir refleksle yerden seken topu çelerek skorun 2-2 olmasının önüne geçti ve Türk Milli Takımı'nı çeyrek finale taşıdı.

X platformundaki 'xG Philosophy' adlı hesaptan paylaşılan bir veri, Mert Günok'un kurtarışının zorluk derecesini ortaya koydu.

Paylaşıma göre, Baumgartner'ın kafa vuruşunda, Avusturya'nın beraberliği yakalama ihtimali yüzde 94 olarak hesaplanırken, milli kalecinin golü kurtarma ihtimali ise yüzde 6 olarak ölçüldü.