Mert Günok yıllar sonra Samandıra'da

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve sarı-lacivertli formayla uzun yıllar Süper Lig’de görev yapan Mert Günok, yaklaşık 10 yıl sonra yeniden Kadıköy’e döndü.

DHA'nın haberine göre tecrübeli kaleci, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

2015 yılında Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra sırasıyla Bursaspor ve Başakşehir formaları giyen Mert Günok, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş’a transfer olmuştu.

Milli takım kariyeriyle birlikte Süper Lig’in en istikrarlı kalecilerinden biri olarak öne çıkan 35 yaşındaki file bekçisi, yeniden sarı-lacivertli formayı giyecek.

SAMANDIRA’DA İLK ANTRENMAN YARIN

Fenerbahçe’ye dönüşünün ardından Mert Günok’un yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde ilk idmanına çıkması bekleniyor. Topu oyuna sokma becerisi ve kritik kurtarışlarıyla tanınan deneyimli kaleci, 2028 yılı haziran ayına kadar sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalamış durumda.

Kulüp kaynakları, Günok’un hem saha içi performansı hem de tecrübesiyle kaleci rotasyonunda önemli bir rol üstlenmesinin beklendiğini belirtiyor.