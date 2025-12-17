Mert Hakan Yandaş'ın avukatlarından açıklama

Mert Hakan Yandaş’ın avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğünü belirterek, “Henüz yargılama yapılmamış, suçluluğu ispatlanmamış bir kişi hakkında yürütülen linç kampanyası masumiyet karinesinin açıkça ihlalidir” açıklamasını yaptı.

"BAĞLAMINDAN KOPARILIYOR"

Avukatlar, soruşturma dosyasında kısıtlılık (gizlilik) kararı bulunduğunu hatırlatarak dosya içeriklerinin basına sızdırılmasını “kabul edilemez” olarak niteledi.

Yazılı açıklamada, dosya içeriği ve Yandaş’ın özel hayatına ilişkin yazışmaların “bağlamından koparılarak” servis edildiği savunuldu.

Bu paylaşımların “adaleti sağlamak amacıyla değil, peşinen suçlu ilan etmek ve algı oluşturmak” amacı taşıdığı ileri sürülen açıklamada, özel hayata ilişkin içeriklerin yayılmasının “özel hayatın gizliliğinin ihlali” ve “verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi/verilmesi” kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"MASUMİYET KARİNESİ İHLAL EDİLİYOR"

"Müvekkilimiz Mert Hakan Yandaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam etmekte olup, hukuki prosedürler tarafımızca titizlikle takip edilmektedir. Henüz yargılama yapılmamış, suçluluğu ispatlanmamış bir kişi hakkında yürütülen linç kampanyası, Anayasa ile güvence altına alınan masumiyet karinesinin açıkça ihlalidir. Bu hususlara ilişkin açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Soruşturma dosyasında kısıtlılık (gizlilik) kararı bulunmasına rağmen dosya içeriklerinin basına sızdırılmış olması kabul edilemezdir. Bu sızıntılar, adaleti sağlamak amacıyla değil; müvekkilimizi peşinen suçlu ilan etmek ve algı oluşturmak için yapılmaktadır. Bununla da yetinilmeyerek, müvekkilimizin özel hayatına ilişkin yazışmalarının bağlamından koparılarak servis edilmesi, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme maddelerinin açık ihlalidir. Masumiyet karinesini yok sayan bu tutum, hukuki sınırları aşmış ve bir itibar suikastına dönüşmüştür. Öyle ki, müvekkilimizin spor faaliyeti kapsamında elde ettiği gelirleri dahi yüz milyonlarca lira ile ifade edilerek bahisle ilişkilendirilerek gerçekle bağdaşmaz şekilde kamuoyuna yansıtılmıştır.

"NİYETLERİ BELLİ"

Burada asıl manidar olan ve kamuoyunun dikkatinden kaçırılmak istenen husus şudur: Müvekkilimizin en mahrem yazışmalarını magazin malzemesi yapıp servis edenler, ifadesindeki en kritik ve karakterini ortaya koyan beyanı görmezden gelmiştir. Müvekkilimiz ifadesinde, "Fenerbahçe rakip kim olursa olsun hep kazanır; aksi düşünülemez. Bu, üzerine iddiaya girilecek bir konu dahi değildir." diyerek armasına olan sadakatini ve inancını net bir şekilde kayda geçirmiştir. Ne hikmetse, müvekkilimizin Fenerbahçe'ye olan bu sarsılmaz bağlılığını gösteren kısımlar bilinçli olarak makaslanmış ve kamuoyundan saklanmıştır. Sadece aleyhe algı yaratacak kısımların cımbızlanıp lehe olan bu net duruşun afişe edilmemesi, yürütülen operasyonun niyetini açıkça ortaya koymaktadır.

Gerek soruşturmanın gizliliğini ihlal eden gerekse müvekkilimizin kişilik haklarına saldıran tüm kişi ve kurumlar hakkında müvekkilimizin tüm hukuki haklarının kullanılacağını bildiririz. Yürütülecek soruşturma neticesinde maddi gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancımız tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."