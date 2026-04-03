Mert Hakan Yandaş tahliye edildi

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanmalarının ardından haklarında dava açılan futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen'in tahliyesine karar verildi.

"BİR AN ÖNCE TAKIMA DÖNMEK İSTİYORUM"

Tahliye sonrası açıklamalarda bulunan Mert Hakan Yandaş şunları söyledi:

Yorgunum biraz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Camiamız, kötü gün dostu olduğunu gösterdi. Tüm camiamıza, yanımda olan herkese sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Bir an önce aileme kavuşmak istiyorum. Çok şükür bitti. Aileme kavuşmak, bir an önce takıma dönüp katkı sağlamak istiyorum. Mutluyum

YÖNETİCİLER VE FUTBOLCULAR DESTEĞE GELDİ

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen ve avukatları katıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile futbolcular İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Dorgeles Nene, Mert Günok, İsmail Yüksek ve Metehan Baltacı da duruşmayı izleyici olarak takip etti.

Mert Hakan Yandaş için karar bekleniyor: Ali Koç, Tedesco ve futbolcular adliyede — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 3, 2026

"VERGİ REKORTMENİ OLMUŞ BİRİ 3-5 BİN LİRA İÇİN MAÇI SATAR MI?"

Savunma yapan sanık Yandaş, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini dile getirdi.

Hayatı boyunca bahis sitelerine üyeliği olmadığını iddia eden Yandaş, "Fenerbahçe'yi ne kadar sevdiğimi ve Fenerbahçe'ye zarar vermeyeceğimi bilmenizi isterim. Tercihimi Fenerbahçe'den kullandığım için itibar suikastı yapıldığını söylemek isterim. Gizlilik vardı ama dosyam sayfa sayfa, parça parça paylaşılarak çarptırıldı. Bir maçtan sonra verdiğim röportajın bedelini ödediğimi düşünüyorum. O maçı herkes çok iyi biliyor. Dosyaya ben ne şekilde geldiğimi kendi içimde biliyorum, avukatlarım da biliyor. 6 yıl önce Fenerbahçe'yi seçtiği için bu bedelleri ödemiş biri sizce Fenerbahçe'yi satar mı? Vergi rekortmeni olmuş biri 3-5 bin lira için maçı satar mı?" şeklinde savunma yaptı.

"ERSEN ABİ HEP YANIMDAYDI"

Sanık Ersen Dikmen ile 15 yıl önce sosyal medyadan tanıştıklarını söyleyen Yandaş, "Dostluğumuz ilerledi. Zor günlerde Ersen abi hep yanımdaydı. Kendisinin her zaman ben de yanındaydım. Aramızdaki para ilişkisi bundan ibarettir. Abi kardeş ilişkisi içinde Ersen abiye ahde vefaya dayanıyor. Kendisine 7 bin lira para gönderdim. Ne yaptığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Hakimin Ersen Dikmen ile arasındaki konuşmaları sorması üzerine Yandaş, "Her zaman herkesle yaptığım sohbetler. Bir tane Fenerbahçe maçının olduğu konuşma yoktur. Fenerbahçe'de çıktığım her maçı her yerde her şekilde kazanmak için oynadım." yanıtını verdi.

Ersen Dikmen ise savunmasında, iş insanı olduğunu, yasal bahis siteleri açıldığından beri bahis oynayan biri olduğunu ifade etti.

Dikmen, "Hayatta benim en iyi bildiğim şey Fenerbahçe. Fenerbahçe mağlubiyetine bir bahis oynamam mümkün değildir. Kayıtlardan da bakabilirsiniz. Benim bahis oynadığımdan Mert Hakan'ın haberi yoktu. Uzun yıllardır yasal bahis sitelerinde oynarım. Ben başıma bir şey gelmesin diye illegal bahis hiç oynamadım. Ama günün sonunda resmi bahisten 4 aydır cezaevinde tutukluyum." beyanında bulundu.

Dikmen, Fenerbahçe'nin zarar göreceği bir şeyden asla fayda sağlamaya çalışmadığını dile getirerek, tahliyesini talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Yandaş ve Dikmen'in tahliyesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, söz konusu tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, futbolda bahis-şike iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma neticesinde, suç tarihinde profesyonel futbolcu olarak görev yapan şüpheli Yandaş'ın elektronik tabanlı "Misli" ve "Nesine" isimli bahis sitelerinde üyelik kaydının tespit edilmesi üzerine şüpheli hakkında soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtiliyor.

İddianamede, Yandaş'ın "Bilyoner" isimli yasal bahis sitesine 13 Mart 2017'den itibaren üyelik kaydının bulunduğu, şüphelinin 2017-2019 arasında yaklaşık 932 farklı ID numaralı kupon bilgisinin olduğu ancak bahislerin geçmiş yıllar olması nedeniyle bu dönemdeki içeriklerin tespit edilemediği, 2019'dan itibaren ise şüpheli Ersen Dikmen üzerinden bahis kuponları yaptığının tespit edildiğine işaret ediliyor.

Yandaş hakkında düzenlenen MASAK raporuna göre Dikmen'e 4 Aralık 2021-26 Ekim 2025 arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira para transfer ettiği, Dikmen'in bahse konu tutarın tamamını kısa süre içinde "Bilyoner İnteraktif Hizmetler AŞ" isimli bahis platformuna gönderdiği ve ayrıca Dikmen'in ise şüpheli Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 974 lira gönderdiğinin anlaşıldığı belirtilerek, Dikmen'in Yandaş'tan gelen para transferlerinin tamamını kısa süre içerisinde "Bilyoner İnteraktif Hizmetler AŞ"ye gönderdiği, ilave olarak diğer şans oyunu platformlarına da sistematik olarak para aktardığının tespit edildiği anlatılıyor.

İddianamede, "Bilyoner İnteraktif Hizmetler AŞ"den temin edilen verilerde Dikmen adına açılan hesaba 2021-2025 arasında 517 işlem ile toplam 4 milyon 480 bin 382 lira yatırıldığı ve 10 işlem ile 612 bin lira para çekildiği, aynı yıl aralığında 11 bin 455 farklı kupon numarası bulunduğu, futbol, basketbol, voleybol, tenis, buz hokeyi ve motor sporları alanında bahis işlemleri bulunduğunun tespit edildiği kaydediliyor.

Yandaş'ın soruşturmaya konu bahis oynanan müsabakalarda Fenerbahçe Kulübü erkek futbol takımında profesyonel sözleşmeli futbolcu olarak takım kadrosunda yer aldığı ve müsabakada oynama durumunun "teknik heyetin tasarrufunda oynayabilir" statüsünde olduğunun anlaşıldığı aktarılan iddianamede, Yandaş'ın alınan savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmediğini beyan ettiği ancak yapılan incelemede şüphelinin Ersen Dikmen üzerinden görev aldığı spor kulübü lehine ya da aleyhine bahis oynandığına dair tespitlerin bulunduğu ifade ediliyor.

İddianamede, "Şüphelilerin, Türkiye'de spor müsabakalarına ilişkin spor bahislerini düzenleyen ve elde edilen geliri dağıtan tek yetkili şirketi zarara uğratmayı amaçlayarak üzerine atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır." şeklindeki tespite yer veriliyor.

Bu nedenlerle Yandaş ile Dikmen'in "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13'er yıla kadar hapsi isteniyor.