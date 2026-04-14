Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı

“Futbolda bahis” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025’te gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Mert Hakan Yandaş, 3 Nisan 2026’da görülen ilk duruşmanın ardından tahliye edilmişti.

Tahliyesinin ardından kısa süre içinde sahalara dönen deneyimli futbolcu, Fenerbahçe’nin Can Bartu Tesisleri’nde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

31 yaşındaki oyuncu, tahliye sonrası yaptığı ilk açıklamada kulübüne ve kendisine destek olanlara teşekkür ederek, “Bir an önce aileme kavuşmak ve ardından takımıma dönerek katkı sağlamak istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yandaş’ın dosyasına ilişkin sürecin ise devam ettiği öğrenildi.