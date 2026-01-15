Mert Hakan Yandaş ve Oosterwolde'ye hapis cezası

2023/2024 sezonu Süper Lig'in 37'nci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün (15 Ocak Perşembe) görülmeye devam eden duruşmada karar çıktı.

Hakim, sanıkların “haksız tahrik altında basit yaralama” suçundan 1 yıl 4 ay 14 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti.

MERT HAKAN SEGBİS İLE KATILDI

Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal "haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama" suçundan 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bahis soruşturmasında tutuklu yargılanan Mert Hakan Yandaş, duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıkların "haksız tahrik altında vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 3'er yıl 4'er ay 15'er güne kadar hapsini istemişti.