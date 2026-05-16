Mert Hakan Yandaş’tan dikkat çeken Fenerbahçe çıkışı: 1907 TL'ye bir sezon oynamaya hazırım
Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş’ın, sarı-lacivertli kulüpte bir sezon daha sembolik ücretle forma giymek istediği iddia edildi. Yandaş, “1907 TL’ye oynamaya hazırım” diyerek kulübe bağlılığını dile getirdi.
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun özel haberine göre; Mert Hakan Yandaş ile Ali Koç döneminden bir yönetici görüştü.
İddiaya göre deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli camiaya olan bağlılığını vurgulayarak oldukça duygusal ifadeler kullandı.
Yandaş'ın, "Ben Fenerbahçe'de bir yıl ücretsiz oynamak istiyorum. Camiaya borcumu ödemek istiyorum. Başkan adaylarına şunu söylemek istiyorum; 1907 TL'ye bir sezon oynamaya hazırım" dediği iddia edildi.
Tecrübeli orta saha oyuncusu bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanmış ve PFDK'dan 12 ay men cezası almıştı.
🗣️ Sercan Hamzaoğlu: "Mert Hakan: "Ben, Fenerbahçe'de gerekirse ücretsiz, bir yıl 1907 ₺ karşılığında oynamak istiyorum. Sezon içinde takımıma katkı veremedim. Bu benim içimde yara olarak kaldı." diyor. Mert Hakan'ın başkan adaylarından talebi bu."— 343 (@343_digital) May 15, 2026
