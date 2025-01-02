Mert Kömür kimdir? Mert Kömür hangi mevkide oynuyor? Mert Kömür'ün kariyeri ve piyasa değeri nedir?

Alman Ligi Bundesliga'da Augsburg forması giyen Mert Kömür'ün A Milli Takım'da forma giyebilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

MERT KÖMÜR KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

17 Temmuz 2005 tarihinde Almanya'nın Dachau kentinde dünyaya gelen Mert Kömür 19 yaşındadır. 1.83 boyundaki Mert Kömür, 77 kilo ağırlığındadır.

MERT KÖMÜR HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Mert Kömür, baş mevki olarak 10 numara pozisyonunda oynuyor. Ayrıca Mert Kömür, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında da oynayabiliyor.

MERT KÖMÜR'ÜN OYNADIĞI TAKIMLAR

2023/24 Sezonu: Augsburg

Augsburg 2022/23 Sezonu: Augsburg U19

Augsburg U19 2021/22 Sezonu: Augsburg U17

Augsburg U17 2019/20 Sezonu: Augsburg Alt. (Altyapı)

Augsburg Alt. (Altyapı) 2019 öncesi: 1860 Münih Altyapı

MERT KÖMÜR'ÜN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Mert Kömür'ün güncel piyasa değeri 2 Milyon Euro'dur.