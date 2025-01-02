Mert Kömür kimdir? Mert Kömür hangi mevkide oynuyor? Mert Kömür'ün kariyeri ve piyasa değeri nedir?
Almanya'da forma giyen Mert Kömür'ün A Milli Futbol Takımı'nda oynaması için çalışmalar başlatıldı. Peki Mert Kömür kimdir ve nerelidir? Mert Kömür hangi mevkide oynuyor? Mert Kömür'ün piyasa değeri nedir?
Alman Ligi Bundesliga'da Augsburg forması giyen Mert Kömür'ün A Milli Takım'da forma giyebilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
MERT KÖMÜR KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
17 Temmuz 2005 tarihinde Almanya'nın Dachau kentinde dünyaya gelen Mert Kömür 19 yaşındadır. 1.83 boyundaki Mert Kömür, 77 kilo ağırlığındadır.
MERT KÖMÜR HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?
Mert Kömür, baş mevki olarak 10 numara pozisyonunda oynuyor. Ayrıca Mert Kömür, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında da oynayabiliyor.
MERT KÖMÜR'ÜN OYNADIĞI TAKIMLAR
- 2023/24 Sezonu: Augsburg
- 2022/23 Sezonu: Augsburg U19
- 2021/22 Sezonu: Augsburg U17
- 2019/20 Sezonu: Augsburg Alt. (Altyapı)
- 2019 öncesi: 1860 Münih Altyapı
MERT KÖMÜR'ÜN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
Mert Kömür'ün güncel piyasa değeri 2 Milyon Euro'dur.