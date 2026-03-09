Mert Müldür’den açıklama: “Nişanlımın hedef alınması beni çok üzdü”

Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, tribünlerde nişanlısına yönelik söylenen sözler ve edilen küfürler nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Milli futbolcu, sahadaki performansına yönelik eleştirileri anlayışla karşıladığını ifade ederken nişanlısının hedef alınmasının kendisini derinden üzdüğünü dile getirdi.

Müldür açıklamasında, futbolun içinde eleştirinin ve tepkinin olduğunu bildiğini belirterek, “Bugün bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum. Futbolun içinde eleştiri de vardır, tepki de. Sahada olan bir oyuncu olarak bunun sorumluluğunu da her zaman üzerime alırım” ifadelerini kullandı.

"KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

Ancak tribünlerde yaşanan bazı olayların sınırı aştığını vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, nişanlısının bu durumdan etkilenmesinin kendisini çok üzdüğünü söyledi. Müldür şu ifadeleri kullandı:

“Bugün tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadı gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil.”

Milli oyuncu, açıklamasının sonunda sahada mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayarak, “Ben her zaman olduğu gibi bu forma için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğim” ifadelerine yer verdi.