Mert Müldür’ün golü, Euro 2024’te ’haftanın golü’ seçildi

UEFA, Euro 2024’ün ilk haftasında atılan en iyi gollerle ilgili yaptığı oylama sonucunu paylaştı.

A Milli Futbol Takımı’nın Gürcistan ile oynadığı karşılaşmada ay-yıldızlıarın ilk iki golünü kaydeden Mert Müldür ve Arda Güler’in golleri listede yer alırken, kullanıcıların oylarına sunuldu.

Mert Müldür’ün vole ile attığı gol, ilk haftanın en iyi golü seçilirken, Arda Güler’in ceza sahası dışından kaydettiği gol ise 3. sırada yer aldı.

Romanya’nın Ukrayna müsabakasında Nicolae Stanciu’nun ceza sahası dışından attığı gol ise en çok oy alan ikinci gol oldu.

🇹🇷 Mert Müldür's insane volley is crowned as Goal of the Round winner 🥵#EUROGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/y8ajp8aP9V