Mert Pekduraner'in yeni EP: 'Yüzümden Denizler Dökülüyor'

Mert Pekduraner, yeni EP'si 'Yüzümden Denizler Dökülüyor'u 10 Nisan'da yayımladı.

Kapak tasarımında, Mert Pekduraner’in EP’ye dair hissini ifade ettiği iki dizelik bir eklemeyi ve Yaşar Kemal’in dizelerini görmek mümkün.

Yaşar Kemal’in ‘’Yalnızlık’’ şiirinden iki dize ile başlayan EP, klasik gitar, perdesiz elektrik gitar (e-bow) ve yer yer sözsüz vokal ifadeleri ile dinleyiciye ulaşıyor.

‘’Yüzümden Denizler Dökülüyor’’ tüm dijital platformlarda yayında.