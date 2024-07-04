Mertens 1 yıl daha Galatasaray'da

Galatasaray, tecrübeli futbolcu Dries Mertens ile 1 yıl daha sözleşme uzattı.

Galatasaray, Dries Mertens ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. 37 yaşındaki Belçikalı oyuncuya 2 milyon 900 bin euro ödenecek.

Kulüp tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde yeni sözleşmeye ilişkin şu bilgiler verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Dries Mertens'in sözleşmesi 2024-2025 sezonu için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

Galatasaray'da oynadığı iki sezonda da şampiyonluğa ulaşan Mertens, geçtiğimiz sezonu 16 asist ile asist kralı olarak tamamladı.

Geçen sezon ligde 9 gol 16 asist kaydeden Belçikalı yıldız, Galatasaray'da toplam 84 maçta çıktı 19 gol, 23 asistlik performans sergiledi.