Merter-Laleli hattında dükkânlar boş kaldı: Tekstilde gemi giderek su alıyor

Kutay TOKER

Ekonomik kriz neredeyse her kesimi olduğu gibi tekstil sektörünü de vurdu. Finansmana erişimin güçlüğü, artan kira fiyatları, hammadde giderleri, işgücü maliyetleri, enerji giderleri KOBİ'yi çıkmaza sokuyor. Yükselen giderler karşısında gelirinde artış olmayan esnaf dükkanlarını bir bir kapatmak zorunda kalıyor.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) verilerine göre, 2025'in yalnızca ilk 6 ayında dahi 300 tekstil ve hazırgiyim şirketinin konkordato ilan etti. Konkordato süreçlerinin maliyetini karşılayamayan küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) için ise kepenk indirmek tek seçenek haline geldi.

İstanbul’un önemli tekstil merkezleri olan Merter, Laleli ve Zeytinburnu başta olmak üzere birçok esnaf kepenklerini indirdi. İş günleri olan hafta içleri, gün ortasında dahi onlarca dükkânın kapalı olduğu görüldü.

Artan maliyetler karşısında direnmeye çalışan esnafın ise umudu kalmadı. BirGün’e konuşan bir Laleli esnafı "Esnaf umutla işlerin düzelmesini bekliyor, ama her gün bir dükkân daha kapanmak zorunda kalıyor” dedi. 30 yıldır Laleli'de tekstille uğraşan bir başka esnaf da 30 yılda ilk kez esnafın halinin bu kadar kötü olduğunu şöyle anlattı: "Aynı sokakta 4-5 dükkân birden kapanıyor. Çin her köşeyi kapmış. Sadece bu sokakta 4-5 dükkân boş, esnaf çok zor durumda. Kimse siftah yapamıyor. Sigortası, kirası, vergisi hepsi sorun, hepsi pahalı. O kadar kötü şartlardayız ki kimse çalışamaz olmuş."

ESNAF BOĞULMAK ÜZERE

Zeytinburnu'nda çalışan bir esnaf da "Devlet büyük firmalara bol destek dağıtıyor. Onların vergi borçları siliniyor. Bize gelince kiramızı bile ödeyemiyoruz, günlük giderlerimizi karşılayamıyoruz. On şirketler de büyüdükçe yurtdışına gidiyor. Biz ise geçinemiyoruz, böyle giderse Türkiye'de tekstil yok olacak. Gemi su almaya başladı. En altta olan küçük esnaf ilk boğulan oluyor" diye konuştu.

Özellikle Merter'de mülk sahiplerinin 5-20 bin dolar arası fahiş kiralar talep ettiğini anlatan esnaflar, kira giderlerinin ardından eksi bakiyeyle ayı tamamladıklarını anlattı. Buna karşılık üretim ve satışlardan gelir elde edemediklerini söyleyen tekstil esnafı krizin diğer sebeplerini "İthal hammaddeye olan bağlılık, yüksek faizle borçlanma maliyetinin artması, döviz kurunun baskılanması ve iç pazara azalan talep" diye sıraladı.