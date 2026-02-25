Merter Polisevi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Zeytinburnu'nda Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nin en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe Mahallesi'ndeki, Merter Polisevi olarak da bilinen 7 katlı merkezin en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.