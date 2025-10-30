Giriş / Abone Ol
Merve Dinçel Kavurat dünya şampiyonu oldu

Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Spor
  • 30.10.2025 14:04
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Çin’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye'yi kadınlar 53 kilogram kategorisinde temsil eden Merve Dinçel Kavurat, dünya şampiyonu oldu.

Finalde Suudi Arabistanlı sporcu Dünya Ali Abutaleb ile karşılaşan Dinçel Kavurat, rakibini 2-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Bu sonuçla Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu unvanını elde etti.

