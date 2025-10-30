Merve Dinçel Kavurat dünya şampiyonu oldu
Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda dünya şampiyonu oldu.
Kaynak: AA
Çin’de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası’nda Türkiye'yi kadınlar 53 kilogram kategorisinde temsil eden Merve Dinçel Kavurat, dünya şampiyonu oldu.
Finalde Suudi Arabistanlı sporcu Dünya Ali Abutaleb ile karşılaşan Dinçel Kavurat, rakibini 2-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.
Bu sonuçla Merve Dinçel Kavurat, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu unvanını elde etti.