Merve Taşkın hakkında dava açıldı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından 'Müstehcenlik' suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen sosyal medya ünlüsü Merve Taşkın’a, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kaynak: DHA
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından 'Müstehcenlik' suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen sosyal medya ünlüsü Merve Taşkın’a, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Müstehcenlik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında 'Müstehcenlik' suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.