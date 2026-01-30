Merve Taşkın hakkında yakalama kararı

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya ünlüsü Merve Taşkın ile iş insanı Alpaslan Kaya hakkında yakalama kararı verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından 'Müstehcenlik' suçlamasıyla dava açılan Taşkın'a geçen sene ev hapsi cezası verilmişti.

Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Merve Taşkın, geçen hafta Türkiye'yi terk ettiğini açıklamıştı. Taşkın, uzun süredir baskı ve korku altında yaşadığını belirterek, her an gözaltına alınabileceği endişesiyle hareket ettiğini belirtmiş ve Türkiye’den tek yön gidiş bileti aldım ve gittim. Kendim için bir yolculuğa çıktım. Hiçbir planım yok" demilşti.