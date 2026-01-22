Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti: "Tek yön gidiş bileti aldım ve gittim"

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Merve Taşkın, Türkiye’den ayrıldığını duyurdu. Hakkında yürütülen soruşturmalar ve son olarak sosyal medya paylaşımı nedeniyle “müstehcenlik” gerekçesiyle ifadeye çağrılmasıyla gündeme gelen Taşkın, yaşadığı sürecin kendisinde ciddi bir tedirginlik yarattığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taşkın, uzun süredir baskı ve korku altında yaşadığını belirterek, her an gözaltına alınabileceği endişesiyle hareket ettiğini ifade etti ve Türkiye'den ayrıldığını duyurdu. Taşkın, şunları paylaştı:

Son zamanlarda psikolojim o kadar çok bozulmuştu ki… Geceleri uyuyamıyordum. Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum. Sürekli yatağımın bir köşesine kıyafet koyuyor, kedim için etrafa mama ve su bırakıyordum. Eğer gece polisler beni gözaltına almaya gelirse diye hep hazırlıklı uyuyordum. Günlerimi böyle daha fazla geçiremeyeceğimi fark edip kendime doğum günü hediyesi olarak Türkiye’den tek yön gidiş bileti aldım ve gittim. Kendim için bir yolculuğa çıktım. Hiçbir planım yok. Yaptığım seçimin sonucu ne olur bilmiyorum ama hiç denememek ve her geçen gün daha da tükenmek bana kötü hissettiriyordu. Seni özleyeceğim, Türkiye.

TAKİPÇİLER CİMER'E ŞİKAYET ETMİŞTİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlar için 400 bin TL karşılığında akşam yemeği teklif etmişti.

Taşkın, paylaşımının sosyal medyada gündem olmasının ardından takipçilerinin kendisini CİMER'e şikayet ettiğini belirterek, "Beni CİMER'e şikayet ediyormuşsunuz. Yemek yemenin suç olduğunu düşünmüyorum. Dilerlerse Emniyetle de yemek yiyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden 'Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan, 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanan Merve Taşkın, geçtiğimiz yıl beraat etmişti.