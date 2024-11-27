"Meryem Ana" baskını sonrası otopark ücretlerine yüzde 120 zam

Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmesine karşı belediye ve ilçedeki vatandaşlar tarafından başlatılan nöbete sabahın erken saatlerinde baskın yapıldı.

Baskının ardından dikkati çeken zam kararı geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Milli Parklar Müdürlüğü, bir gecede otopark otobüs geçiş ücretlerine yüzde 120 zam yaptı. Yapılan zamla birlikte belediye işletmesinde iken 500 lira olan otobüs otopark ücreti bin 200 liraya çıkarıldı.

BİR GECEDE YÜZDE 120 ZAM YAPILDI

Tahliye kararının ardından gece saatlerinde dikkati çeken bir karara da imza atıldı. Otoparkın işletilmesinin devredilmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Milli Parklar Müdürlüğü, bir gecede otopark otobüs geçiş ücretlerine yüzde 120 zam yaptı.

Yapılan zamla birlikte belediye işletmesinde iken 500 lira olan otobüs otopark ücreti bin 200 liraya çıkarıldı.

Otoparkın gelirlerinin devredilmemesi için belediyeye tanınan süre, 24 Kasım tarihinde sona ererken Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, alanda dün yaptığı açıklamada, kaymakamlıktan belediyeye gönderilen tebligatı işaret ederek kolluk kuvvetlerine zor kullanma yetkisi verildiğini duyurmuştu.

SABAHA KARŞI BASKIN

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve jandarmaya bağlı bu sabah 04.00'te ekipler geldi. Başkan Sengel ve beraberindekiler, alanın girişinde sıralanarak jandarmayı karşıladı.

Nöbettekilerden alanın tahliye edilmesi istendi ancak Başkan Sengel tebligatın ardından tahliye için 24 saat süreleri olduğunu ve alandan ayrılmayacaklarını belirtti. Sengel’in yanındaki belediye başkan yardımcıları ve belediye personeli ise jandarma tarafından zorla araçlara konularak bölgeden uzaklaştırıldı.

GİRİŞLER KAPATILDI

Sabaha karşı yapılan baskın tepkiyle karşılanırken Meryem Ana Evi’ne giden yol, kolluk kuvvetleri tarafından kapatıldı. Alana, belediye personeli, Efes Selçuk halkı ve basının girişi engellendi. Girişe izin verilmemesine ilişkin ise herhangi bir gerekçe gösterilmedi. Alana, bölge halkı ve basın mensupları alınmazken turist otobüslerinin geçişine izin verildi.

BELEDİYE İŞÇİLERİ BARİKATA TEPKİ GÖSTERDİ

Polis barikatının olduğu alanda belediye işçileri ve vatandaşların bekleyişi devam ederken, turistlerin alana alınarak bölge halkı ve belediye işçilerinin içeri alınmaması gerginliğe neden oldu. Belediye personeli, ''kendi toprağıma turist girerken ben giremiyorum'' sözleriyle kolluk kuvvetlerine tepki gösterdi.

''BAŞKANIMIZ DİRENİŞİNİ TEK BAŞINA DEVAM ETTİRİYOR''

Yaşananlara ve bir gecede yapılan zamma ilişkin konuşan Selçuk Belediyesi Meclis Üyesi ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Nuri Caferoğlu, şunları söyledi:

“Bugün sabah öğrendiğimiz kadarıyla içeriye giren otobüslerde 500 liradan bin 200 liraya çıkartılmış otopark ücretleri. Yani yüzde 120 oranında bir gecede çılgın bir zam yapmıştı. Tabii bizim içeriye gönderilmeme gerekçemiz Başkanımız tek başına direnişi devam ettiriyor. Diyor ‘Ben Selçuk Belediyesinin, işçimin, halkımın menfaatleri için buradayım.’ Başka bir amacımız yok. Siyasi bir amacı yok. Tamamen ekonomik. İnsan bir ekmek paraları için koşturuyorlar. Yazık günah… Bizi de burada bekletiyorlar. Tüm işçiler ve meclis üyeleri ile halk burada başkanının yanına ulaşmaya çabalıyor. İzin verilmiyor maalesef. İçeriye alınmamasına ilişkin bize bir gerekçe sunulmadı. Sadece belediyeyi burada tahliye etmeye çabalıyorlar. Tahliye ederken de bizi de içeriye kesinlikle almayıp başkanı olan desteğimizi göstermemizi istemiyorlar. Herhalde olayın medyaya basın açıklamasında istemiyorlar. Orada ben yaptım oldu operasyonda gecenin 03.00’ünde bunlar geliyor başımıza. Üzülüyoruz.''