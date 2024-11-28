Meryem Ana Evi direnişi büyüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın İzmir’e bağlı Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otoparkına el koymasına tepkiler devam ediyor. Gaspa karşı başlatılan nöbetin 4’üncü gününde polis müdahalede bulundu, alana giden yol kapatıldı, giriş çıkışlar yasaklandı. Nöbet alanındaki belediye başkan yardımcılarının da olduğu grup aşağı indirildi. Nöbet alanında sadece Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Başkan Yardımcısı Erhan Güzel kaldı.

Sabaha karşı yapılan baskına tepki gösteren yurttaşlar bölgeye giderek baskını protesto etti. Bölgeyi halka kapatılırken alana sadece tur otobüslerinin geçişine izin verildi.

Alandan zoom yayını ile halka seslenen Sengel, "Yürütmeyi durdurma davası açmamıza rağmen harekete geçtiler. Emekçilerin, fakir fukaranın ekmeğinde gözleri var. Belediyenin, halkın geliri alınmak isteniyor" dedi. Sengel, hukuk mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.

Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu da halkın iradesini gasp edip belediyelere kayyum atayan iktidarın bununla da yetinmeyip belediyeleri ekonomik olarak çökertmeye çalıştığını kaydetti.

Otoparkın işletilmesinin gasp edilmesiyle birlikte Milli Parklar Müdürlüğü, otopark otobüs geçiş ücretlerine yüzde 120 zam yaptı. Zamla birlikte belediye işletmesindeyken 500 lira olan otobüs park ücreti 1200 liraya çıkarıldı.

Başkan ve Efesliler mücadeleyi sürdürüyor.

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EMEKÇİLER, YURTTAŞLAR TEPKİLİ

• Kadriye Gürbüz: "Burası herkes için çok önemli. Ben hem belediye işçisiyim hem de esnafım. Benim gibi belediye işçileri oradan kazanıyorlar. Onlar kazanmazsa esnaf olarak ben de kazanamam. Hepimizin çok büyük bir gelirimiz kaybı olacak. Yalnızca belediye işçileri de değil, tüm halkımız bundan çok büyük etkilenecek. Meryem Ana bizim, bizde kalsın istiyoruz."

• Gamze Morkaya: "Meryem Ana’nın ranta açılmaması çocuklarımızın geleceği için önemli. Burası 1970’den beri Selçuk Belediyesi’ne bağlı olan gelir kaynaklarından biri. Tek başına çocuğuna bakan Selçuk Belediyesi çalışanı bir anneyim. Kızımın geleceği için, çocuklarımızın geleceği için bu işletme belediyede kalmalı. En büyük gelir kaynaklarımızdan birini elimizden alıyorlar. Çocuklarımıza, ailelerimize, evimize götürdüğümüz gelirimize el koyuyorlar."

• Mustafa Koçak: "Biz burada işimize, aşımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Meryem Ana’nın geliri giderse eğer, işimizden olacağız ve bu da herkesi etkileyecek. Ben belediye çalışanıyım ancak bu Selçuk esnafını da ilgilendiriyor. Bizi zor günler bekliyor. İşimizi kaybetmemek için direniyoruz."