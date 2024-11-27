Meryem Ana Evi direnişi büyüyor: Şirketlere serbest, halka yasak

Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmesine karşı mücadele sürüyor.

Nöbetin 4’üncü gününde çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulundu. İlçe Kaymakamlığı koordinasyonunda nöbet alanına gelen jandarma kuvvetleri, saat 03.30’da alana gelerek belediye başkan yardımcılarının da olduğu 6 kişilik grubu jandarma kontrolünde aşağı indirdi. Nöbet alanında sadece Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Başkan Yardımcısı Erhan Güzel kaldı.

Sabaha karşı yapılan baskın tepkiyle karşılanırken Meryem Ana Evi’ne giden yol, kolluk kuvvetleri tarafından kapatıldı. Alana tüm girişler yasaklandı. Yurttaşlar ise bölgeye giderek tepkilerini dile getirdi. Öte yandan alana sadece tur şirketlerin otobüslerinin geçişine izin verilmesi dikkat çekti.

GELİR GELMEZ ZAM

Tahliye kararının ardından Bakanlığın, işletme ücretlerine zam yaptığı ortaya çıktı. Otoparkın işletilmesinin devredilmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Milli Parklar Müdürlüğü, otopark otobüs geçiş ücretlerine yüzde 120 zam yaptı. Yapılan zamla birlikte belediye işletmesindeyken 500 lira olan otobüs park ücreti 1200 liraya çıkarıldı.

Alandan zoom yayını ile yurttaşlara ve basına açıklama yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Yürütmeyi durdurma talepli dava açmış olmamıza rağmen, yasal sürenin sonuna kadar beklenebilecekken, beklenmemiş olmasına üzülüyorum. Üzülüyorum, çünkü kendi mekânım olsa çeker giderim, kendime yeni iş kurarım derim ama o emekçinin hakkı, vebali herkesin üzerine olsun. Fakir fukaranın ekmeğinde gözü olanların vebali üzerinde olsun. Efes Selçuk Belediyesi halk demek. Halkın cebine göz dikenlerin ve de kılını bile kıpırdatmayıp o yüzde 60’larla ne yapıyorlar diyenlere vebali üzerlerine olsun. Nasıl yüzde 40’lar Efes Örenyerlerinde gittiyse, nasıl ne yazık ki Efes alt kapı otoparkının yeri değiştirilip esnafta 100 metrekare dükkanlarından 10-17 metrekarelik dükkanlarına hapsedilmeye başlandıysa; şimdi de belediyenin diğer tek kalan yüzde 60 gelirli, halkın ve belediyenin yüzde 60 geliri alınmak isteniyor" diye konuştu.

"HALK BURADA"

Ceritoğlu Sengel şunları dile getirdi: "Selçuk halkı burada. Tek başıma olmadığımı biliyorum. Hukuksal olarak mücadelemiz devam edecek. Sonuna kadar. Buraya yalnız gelmedim yalnız dönmeyeceğim."

BirGün'e konuşan yurttaşlardan Kadriye Gürbüz, "Burası herkes için çok önemli. Ben hem belediye işçisiyim hem de esnafım. Benim gibi belediye işçileri oradan kazanıyorlar. Onlar kazanmazsa esnaf olarak ben de kazanamam. Hepimizin çok büyük bir gelirimiz kaybı olacak. Yalnızca belediye işçileri de değil, tüm halkımız bundan çok büyük etkilenecek. Meryem Ana bizim, bizde kalsın istiyoruz" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN"

Gamze Morkaya ise, "Meryem Ana’nın ranta açılmaması öncelikle çocuklarımızın geleceği için önemli. Burası 1970 yılından beri Selçuk Belediyesi'ne bağlı olan gelir kaynaklarından bir tanesi. Ben tek başına çocuğuna bakan Selçuk Belediyesi çalışanı bir anneyim. Kızımın geleceği için, çocuklarımızın geleceği için bu işletmenin belediyede kalması gerektiğine inanıyorum. Hala da inancımız var. Başkanımızın da söylediği gibi bizlere yatırmış olduğu maaşla birlikte bu çark dönüyor. Bizler esnaftan alışveriş yapıyoruz, hep birlikte küçücük bir ilçede yaşıyoruz. En büyük gelir kaynaklarımızdan birini şu an elimizden alıyorlar. Bizlerin işsiz kalmasına sebep oluyor, çocuklarımıza, ailelerimize, evimize götürdüğümüz gelirimize el koyuyorlar. Lütfen bunu yapmasınlar. Selçuk halkı bunu hak etmiyor. Cennet gibi UNESCO Dünya Kültür Mirası’nda olan bir yerde yaşıyoruz. Burayı bizden alırlarsa, Selçuk halkını iyi günler beklemiyor, üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Koçak da, "Belediye, Meryem Ana’nın otoparkını yıllardır işletiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ise tebligat göndererek belediyeden alınması isteniyor. Alındı da şu an, öyle gözüküyor. Biz de burada eşimize, aşımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz diğer arkadaşlarla birlikte. Çünkü Meryem Ana’nın geliri yüzde 60. O gelir giderse eğer, işimizden olacağız ve bu da herkesi etkiliyor aslında. Ben bir belediye çalışanıyım ancak bu Selçuk esnafını da ilgilendiriyor. Çünkü ben para kazanamazsam onlar da para kazanamayacak. Bizi zor günler bekliyor. Biz de işimizi kaybetmemek için burada direniyoruz."

"YANINDAYIZ"

Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu ise şunları ifade etti: "Halkın iradesini gasp edip birtakım muhalif belediyelere kayyum atayan AKP iktidarı onla da yetinmeyip belediyelerimizi ekonomik anlamda çökertmeye çalışıyor. Son olarak da Selçuk Belediyesi'nin Efes Ören yerindeki otoparkını işgal ederek ekonomik anlamda zor durumda bırakmak istiyor. Biz buraya Ege Kent Konseyleri Birliği olarak dayanışma adına geldik. Sonuna kadar Filiz Başkan’ın ve mücadelesinin yanındayız."