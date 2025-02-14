Meryem Ana evi mücadelesi devam ediyor

Efes Selçuk Belediyesi’nin geçen aylarda başlattığı Meryem Ana Evi otopark gelirleriyle ilgili hukuki süreç devam ediyor. Belediye tarafından yapılan yürütmeyi durdurma talebi reddedildi. Ret kararı sonrası Efes Selçuk Belediyesi emekçileri bir araya geldi.

Efes Selçuk Belediyesi emekçileri adına Gülhan Ayhan tarafından belediye binası önünde okunan basın açıklamasında belediye emekçilerinin Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk’ta kalması için 22 Kasım’da İstasyon Meydanı’nda basın açıklaması okumasıyla başlayan mücadele sürecini anlattı. Yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesinin belediye emekçilerinin yanı sıra Efes Selçuk halkını da yok sayan bir karar olduğunu belirten Ayhan, “Bu yok saymaya karşı biz, yani Efes Selçuk Belediye emekçileri olarak dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Başkanımızla birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Susarak kabullenerek boyun eğerek değil gururla onurla haklılıkla direnmeye devam edeceğiz. Hukuksa hukuk, direnişse direniş ne yapılması gerekiyorsa onu yaparak Efes Selçuk’un hakkını savunmaya devam edeceğiz. Çünkü bu kabul edilebilir bir sonuç değildir. Biz ekmeğimizden, aşımızdan, Efes Selçuk’un geleceğinden vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz” dedi.

MÜTHİŞ BİR DİPLOMASI GÖTÜRDÜK

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk’ta kalması için verdikleri mücadele sürecinin şeffaflıkla yürüdüğünü belirterek, “Müthiş bir diplomasi götürdük. En azından ben diplomasi götürdük zannediyordum. Oysa üç maymunu oynayanlar, oysa ağzımıza bal çalanlar, sırtımızı sıvazlayan onlar... Bizler fark etmeden gereğini yapıp aslında bizim gelirlerimize el koymak istiyorlarmış. İşte o sattı mahalde götürmüş olduğumuz bütün görüşmeler, devam ettirdiğimiz bütün görüşmeler, yapmaya çaba sarf ettiğimiz tüm diplomasi Efes Selçuk halkı adınaydı” diye konuştu.

Ceritoğlu Sengel, belediye tarafından açılan yürütmeyi durdurma talepli davanın sağlam hukuki gerekçelerle açıldığını aktardı.

MAHKEME BELEDİYEYE GÖREV VERDİ

Mahkeme tarafından alanda plan olmadığı gerekçesiyle otopark işletmesi yapılamayacağının belirtildiğini ifade eden Ceritoğlu Sengel, “Yürütmeyi Durdurma kararı dün itibariyle şöyle kesinleşti. Aslında kesinleşti de denmez, bir ara karar verildi. Ara karar bu şekilde; “Burada plan yoktur. Otopark işletmesi yapılamaz”. Şayet hukuk devletindeysek, eşitler arasındaysak, Efes Selçuk Belediyesi’nin işletemediği otopark ile ilgili mahkeme bana görev vermiştir Belediye Başkanı olarak, ‘Kimse yapmasın’ demiştir. Öyleyse sorarım Bakanlığa; ‘Nerde otopark ruhsatın?’ diye. Ruhsattan mesul olan Efes Selçuk Belediyesi’dir. Hukuk devleti herkese eşitse, mahkeme bana “Orada otopark işletemezsiniz” diyorsa, mahkeme bana artık görev vermiştir. Mahkeme artık Efes Selçuk Belediyesi'ne görev vermiştir” diye konuştu.

Mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Ceritoğlu Sengel, “En başından söylemiştim; “Efes Selçuk Belediyesi'ne yar olmayan, Efes Selçuk halkına yar olmayan, Ankara’da kocaman koltuklarda oturanlara da yar olmayacak”. Karar kesin değil. Yürütmeyi Durdurma talebimiz reddedildi. Üst derece mahkemeye gittik. Gerekirse daha üstüne gideceğiz. Eğer ki umut ediyorlarsa yüzler düşsün diye, umut ediyorlarsa işçi emekçi mağdur olsun diye, umut ediyorlarsa ki dimdik ayakta durmayı bileceğiz. Sapa sağlam basmayı bileceğiz. Biz var olduğumuz sürece, benim arkam bu kadar sağlam olduğu sürece, bir Allah'ın kulu gelsin yıksın burayı. 22 Kasım'da burada hep beraber yürüyüşe başladık. Biz yürümeye devam ediyoruz. O hukuk kuralı ve verilmiş olan karar, nasıl Efes Selçuk Belediyesi'ne verildiyse, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını bağlar. Hepimizi bağlar. Eğer hukuk varsa, adalet varsa ve bir gün tecelli olacağına inancınız varsa bilin ki o gün geldiğinde bir şey değişecek, her şey değişecek ve cesur olanlar kazanacak. Adalete ve eşitliğe inanan, adilliğe inananlar kazanacak. İşte o zaman adalet, sizlere de lazım olacak” dedi.