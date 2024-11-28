Meryem Ana Evi nöbetine Özel’den destek: Sonuna kadar arkasındayız

Efes Selçuk’ta Meryem Ana Evi nöbeti devam ederken Efes Selçuk halkının mücadelesine bir destek de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’den geldi. Genel Başkan Özgür Özel ile birlikte CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer de nöbete destek verdi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından karşılanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel nöbet alanına kurulan barikatların önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halkın memnuniyetini kazandıran hizmetler ürettiğini belirten Özel, “CHP’li belediyelerin neredeyse tamamı yaptıkları hizmetle milletin gönlüne girmişler ve seçildiği yerden çok ilerdeler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin yaptığı işlerden en çok çocuğa dokunan, işte kreş tartışması buradan çıkıyor. Kadına dokunan ve yoksulluğa dokunan kent lokantaları gibi aşevleri gibi ya da verilen sosyal yardım kartlarıyla sağ elin verdiğiniz sol el görmeden yapılan doğru işler bu ekonomik krizde vatandaşın gönlüne dokunmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereni de vermeyeni de memnun etmiş” dedi.

AKP ALSAYDI PROTOKOL UZATILACAKTI

Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin özellikle sosyal destek projelerinden halkın duyduğu memnuniyet sebebi ile merkezi yönetim tarafından engellemelerle karşılaştığını belirten Özel, Meryem Ana Evi otopark gelirlerine el konulmak istenmesini Türkiye genelinde CHP’li belediyelerin önüne konulan engellerden biri olarak nitelendiren Özel, “Meryem Ana Evi’ndeki otopark Selçuk Belediyesi tarafından işletiliyor. Bakanlık AK Parti döneminde bunu protokole bağlayıp AK Parti’nin görev süresiyle sınırlayıp kazanamazsak ellerinden alırız diye bir uyanıklığa yeltendiler. Eğer belediyeyi bu seçimlerde AK Parti alsaydı biten protokol uzatılacaktı. Almayınca biten protokolü uzatmayarak, Selçuk’un öz değeri olan buradaki otoparka el koydular. Bu otopark gelirleri belediye gelirlerinin yüzde 60’ını oluşturuyor. Şimdi bu parayı biz alalım dediler. Bakanlığın bu paraya ihtiyacı yok ama esas yapması gereken işlerin yerine CHP’li belediyenin hizmet parasına çöküyor ki, Selçuk Belediyesi hizmet yapamasın, maaş ödeyemesin. Bugün emekçilerin; ‘Meryem Ana’ya dokunma, ekmeğimle oynama’ dediği budur” diye konuştu.

Meryem Ana Evi otopark mücadelesinde Efes Selçuk halkının yanında olduklarını belirten Özel, “Biz yıllarca seçim kaybettik biz yenilmenin adabını da biliriz. Kazandığımızda onurumuzla ve kimseyi rencide etmeden döndük işimize baktık. O günden sonra hiçbirimiz partimiz utandıracak bir kibre kapılmadık. Ama siz kaybetmeyi bilmiyorsunuz. Kaybetmeyi bilmeyen bir daha kazanamaz. Kaybedince de millete saygılı olacaksın. Engel olmayacaksın, el koymayacaksın. Burada hem belediye başkanımız, hem ilçe örgütümüz birlikte büyük bir mücadele veriyor. Biz sonuna kadar arkalarındayız. Bu yapılan iş hazımsızlıktır, haksızlıktır, seçmen iradesini tanımamaktır. Bütün Türkiye’de yaptıklarının Selçuk’taki küçük örneğidir. Bırakın hizmet edelim. Biz, işçilerimizin arkasındayız, Meryem Ana Evi mücadelemizin arkasındayız. Selçuk Belediyesi’nin arkasındayız, İzmir Büyükşehir Belediyemizin arkasındayız, milletimizin arkasındayız” dedi.