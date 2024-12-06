Meryem Ana Evi otoparkına ‘çilingirli’ tahliye

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Tarım Orman ve Bölge Müdürlüğü’nün Efes Selçuk Belediyesi’ne ait Meryem Ana Evi otoparkında bulunan evrak ve araçların hukuki süreç devam ederken çilingirle kapıların açılıp tahliye edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla tepki gösterdi.

Sengel yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Meryem ana gişemizin içerisinde bulunmuş olan mamullerin hiçbirisini hiçbir araç gerecimizi teslim etmemiştik. Bu hafta içerisinde tabii Orman Bölge Müdürlüğü’nün anladığımız kadar çok fazlasıyla acelesi var. Yürütmeyi durdurma talepli davamızı açmış olmamıza ve davalı idarenin cevap dilekçesinden sonra karar verilmesine ilişkin olarak ara karar çıkmasına rağmen ondan sonrasında yürütmeyi durdurma kararı verileceği söylenmesine rağmen yine Bölge Müdürlüğü bir şekilde herhâlde çok tez canlı davrandı. Umarım bütün mevzularla ilgili bu tez canlılıklarını sürdürmeye devam ederler işin ucu sadece bir otopark gelirine geldiği zaman değil.

"HABER VERİLMEDEN KAPILAR ÇİLİNGİR VASITASIYLA AÇILMIŞ"

İki kamu kurumu arasında telefon açıp da gelin anahtarınızla tekrardan açın ve içeride bulunan cihazlara ve evrakları ki bu evraklar Filiz’in evrakları değil Türkiye Cumhuriyeti Selçuk Belediyesi’nin evraklardır. ‘Cihazlarınızı gelin teslim alın’ demekten ziyade gelip kendileri çilingir vasıtasıyla açmışlar. Açmaları yetmediği gibi vatandaşlardan bana gelen ve aynı zamanda buradakilerden aldığımız bilgilere göre yağmurda önce o araç ve gereçleri bir süre bırakıp ardından yediemine göndermişler. Hiçbir şekilde haberimiz yok. Bu acelenin neden olduğunu gerçekten kavramak çok mümkün değil. Dediğim gibi umarım her türlü iş ve işlemlerinde bu ehemmiyetli ve bu tez canlı hal ve hareketlerine devam ediyorlardır.”