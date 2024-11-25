Meryem Ana Evi’nde nöbet başladı: Sözleşme imzalanana kadar buradayız

İzmir Efes Selçuk’ta Meryem Ana Evi otoparkı gelirlerinin belediyeden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığına devrine karşı Selçuk Kent Konseyi bileşenlerinin çağrısıyla Meryem Ana Evi nöbeti başladı. Nöbete, belediye çalışanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile ilçe halkı katıldı. Direnişe ayrıca CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Tevfik Türk, CHP Selçuk İlçe Yönetimi, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli katıldı.

Efes Selçuk gibi ilçelerde belediyelerin ekonomik döngünün sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Efes Selçuk Belediyesi’nin 600 çalışanından bahsediyoruz. 600 çalışana her ay en az 30 milyon öderken, piyasaya da o parayı sürüyorsunuz demektir. Esnafın da gelirini sağlar belediyeler, tacirin de tarım işçisinin de. Belediyeler, böyle küçük ilçelerde ekonomik döngünün esasını oluşturur. 1970’den beri belediyeye ait olan tahsisle birlikte devam eden bir gelirin kesilmesi net şekilde yasal olarak değil ama ekonomik olarak darbedir. Ekonomik olarak kayyum atıyorum sana demektir” dedi.

Son bir yıldır Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi’nde kalması için gerekli olan her mercii ile görüştüklerini belirten Ceritoğlu Sengel, “Bizim olanın bizde kalması için yardım istedim. Bir çıkar değil. Sadece bize ait olanı istedim. 20 yıl boyunca resmi olarak 1996’da yapılmış olan sözleşme ‘hükümet belediye el ele daha güzel günlere’ sloganıyla gelen ve ne yazık ki 2014’ten 2019’a kadar Efes Selçuk Belediye Başkanlığı koltuğunu işgal eden AKP sadece sözleşmeyi 5 yıllık yaptığı gibi üzerine bir de cirodan yüzde 10 pay aldı. Nerede hükümet belediye el ele daha güzel günlere? Ve şimdi geçen dönemden beri, Aralık 2023’te 5 yıllık sürenin dolmasından bu yana Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olduğu için geri alacağız diye tutturuldu” diye konuştu

BİR İLÇENİN YOK OLMASINDAN BAHSEDİYORUZ

24 Kasım 2024 tarihi itibariyle Efes Selçuk Belediyesi’nin Meryem Ana Evi’ndeki varlığına fiili olarak son verilmesine karşı artık nöbet tutacaklarını söyleyen Ceritoğlu Sengel, “Yarın öbür gün ‘Kusura bakmayın’ demek zorunda kalacağım için utanıyorum. Buradaki halkın gözüne bakarken utanıyorum. ‘Kusura bakmayın ama katı atık bedellerini yükseltmek zorundayız’ diyeceğim için utanıyorum. Bütçe yapıyoruz çocuk oyuncağı değil. Bir ilçenin yok olmasından bahsediyoruz” diye konuştu.

Sözleşme imzalanana kadar direnişin devam edeceğini belirten Ceritoğlu Sengel, “Nöbetimiz başlamıştır. Yarın gelecek olan memurlara, yarın gönderilecek olan şahıslara şimdiden söylüyorum. Efes Selçuk Belediyesi'nin kapısına kilit vurmaya çalışırken bilin ki biz burada arkamızda gördüğünüz çöp kamyonlarımızla, molozlarımızla, kepçelerimizle, vatandaşlarımızla, belediye başkanıyla, meclis üyeleriyle direniyoruz. Hadi gelin tahliye edin bizi. Bizim olan bizde kalacak. Kalmıyorsa da kimseye yâr etmeyecek Efes Selçuk Halkı. Biz bugün başlıyoruz. Ya sözleşmeyi getirir imzalattırırsınız ya da gelin çıkarın Efes Selçuk halkının her bir bireyini buradan" dedi.